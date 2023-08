Firenze, turista colpito al volto mentre sventa furto dal suo camper

Firenze, 14 agosto 2023 - Un turista francese a Firenze ha scoperto un malintenzionato che rubava dal suo camper ed è stato colpito con un pugno in faccia. Passanti hanno chiamato la polizia di Stato che ha arrestato un tunisino di 33 anni per tentata rapina impropria. E' successo nel piazzale di viale Montelungo. Al ritorno dal centro la famiglia d'Oltralpe ha notato che qualcuno aveva spaccato il finestrino di una delle portiere anteriori. All'improvviso è saltato fuori uno sconosciuto che senza dire nulla si sarebbe fatto largo a spinte e ha tirato un pugno in faccia al turista. Tuttavia il francese, che era con la moglie e due figlie per bloccare il suo aggressore e verosimilmente proteggere anche i suoi cari, ha reagito all'aggressione. Alcuni passanti hanno notato la scena e chiamato il 112 Nue. Una volante della Polizia è subito intervenuta. Il proprietario del camper, rimasto lievemente contuso, è stato soccorso e medicato in strada da un'ambulanza, mentre la controparte è finita in manette. Addosso non aveva refurtiva portata via dal camper dei francesi, ma nelle sue tasche gli agenti hanno trovato alcuni oggetti che gli investigatori non escludono possano essere il magro bottino di furti su altri veicoli, perciò è stato denunciato per ricettazione.