Firenze torna dopo vent’anni nel Consiglio nazionale forense L’avvocato Cassi sale ai vertici

E’ il primo fiorentino da vent’anni a questa parte a entrare nel Consiglio Nazionale Forense, la massima istituzione dell’Avvocatura. Giampiero Cassi, avvocato fiorentino, è tra i componenti del nuovo Consiglio che si si è insediato oggi nella sede di via Arenula, presso il ministero della Giustizia, e resterà in carica fino al 2026. Cassi, classe 1952, è stato presidente dell’Ordine degli Avvocati dal 2019 al 2023: nel 2021 ha ricevuto la Medaglia d’oro per i 40 anni di professione: si tratta del più alto riconoscimento che l’Ordine fiorentino consegna a coloro che hanno esercitato la professione forense con onore e dignità. "Sono onorato di questa nuovo ruolo, che cercherò di onorare con impegno e passione", dice. Nel Consiglio nazionale forense torna quindi a essere rappresentata anche Firenze, dopo due decenni di assenza. Solo due i toscani eletti: oltre a Cassi, Lucia Secchi Tarugi, ex presidente dell’Ordine di Siena.