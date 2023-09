Firenze, tenta di rapinare un'edicola con un coltello: arrestato

Firenze, 15 settembre 2023 - Ha tentato di rapinare un'edicola armato di un coltello da cucina ma è finito a Sollicciano. Si tratta di un giovane che ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, ha tentato il colpo in pieno centro storico. Brandendo un coltello da cucina ha provato a entrare al chiosco e non riuscendovi ha minacciato l’edicolante dall’esterno intimandogli di dargli l’incasso. Ma l’arrivo di un parente dell’esercente ha interrotto il rapinatore che si è poi dato alla fuga. Inseguito dal parente è stato bloccato poco lontano da un carabiniere fuori servizio e da una pattuglia del Reparto Zona Centrale della polizia municipale che lo ha arrestato. Oltre al coltello, sono stati sequestrati venti flaconi di profumo, presumibilmente provento di furto, lasciati dall’uomo in una busta vicino all’edicola prima di tentare la rapina. Il giovane, nordafricano di 24 anni, su disposizione del pubblico ministero è stato portato a Sollicciano. "Presidiare il territorio è importante per la sicurezza della città - ha detto l'assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese- e per questo impegno quotidiano ringrazio i nostri agenti che lavorano nelle strade e intervengono in situazioni come questa".

Niccolò Gramigni