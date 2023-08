Firenze, Tari, l'assessore Corsi puntualizza sulla tariffa corrispettiva

"Siamo assolutamente sulla linea della tariffa puntuale e intenzionati a fare un percorso in questo senso ma abbiamo bisogno di ulteriori dati e verifiche". Dopo la risposta, in consiglio comunale, all’interrogazione della Lega, l’assessore all’Ambiente Beatrice Corsi puntualizza su un tema sentito dai cittadini come quello della Tari: "Non si tratta di difficoltà legate al calcolo – dice - ma la materia è molto complicata. Ci siamo fermati perché c’è una riflessione in corso sul tema. Abbiamo chiesto ad Ato dati precisi su Comuni che già hanno adottato la tariffa corrispettiva per avere un quadro sui possibili costi per gli utenti e per verificare che il servizio non venga a costare ancora di più e che le tariffe, invece di diminuire, aumentino. Cosa che, ovviamente, vogliamo scongiurare".