Firenze, taglia 153 piante in area vincolata, denunciato

Firenze, 4 agosto 2023 - Ha tagliato 153 piante in un'area vincolata del Comune di Firenze senza la preventiva autorizzazione, denunciato dai carabinieri forestali.

I militari hanno svolto diversi accertamenti nel Comune di Firenze in via di Careggi, su presunte irregolarità edilizie in ambito rurale.

L'attività è stata effettuata con la collaborazione degli Uffici tecnici del Comune. Al sopralluogo ha presenziato anche il proprietario dei terreni che è stato informato del tipo di accertamento che sarebbe stato svolto.

Dalla consultazione tramite portale del Comune di Firenze, alla pagina del Piano strutturale, e dalla consultazione del geoportale Geoscopio della Regione Toscana,i forestali hanno constatato che l'area oggetto di controllo è vincolata paesaggisticamente con specifico Decreto Ministeriale con 'Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della località Careggi e delle colline adiacenti ad ovest del torrente Mugnone' e, oltretutto, considerata Area naturale protetta di interesse locale, spiegano gli investigatori in una nota.

Dalle verifiche è emerso che erano state asportate 153 piante a portamento arboreo senza aver acquisito nessun titolo autorizzatorio e, per le irregolarità riscontrate in applicazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio il proprietario è stato segnalato all'autorità giudiziaria. Inoltre in applicazione del Regolamento comunale sul patrimonio arboreo gli è stata comminata anche una sanzione amministrativa di 160,00 euro.