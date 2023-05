Firenze, svaligiato bar all'Isolotto: rubati 700 euro

Firenze, 8 maggio 2023 – Spiacevole episodio nella notte tra sabato e domenica in un bar a Firenze, in piazza Isolotto. E' stato infatti forzato il bandone e da lì i ladri sono riusciti a entrare nel locale. I ladri hanno rubato dalla cassa 700 euro e un cellulare. A dare l'allarme la mattina il proprietario, che ha trovato la saracinesca scardinata e il locale a soqquadro. Sul posto è intervenuta la polizia. I malviventi, secondo una ricostruzione, si sono introdotti nel bar e hanno portato via la cassa, con 700 euro, e un cellulare. Ma ci sarebbero ulteriori ammanchi ancora da quantificare. Indagini in corso.

Nic.Gra.