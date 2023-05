Firenze, stazione choc: rapinato un 13enne. Salvato da 3 senzatetto

Firenze, 17 maggio 2023 – Stazione sempre più choc. Anche di giorno. L’ultima brutta disavventura è quella capitata ieri a uno studente di 13 anni di un prestigioso istituto privato: uscito da scuola ha raggiunto la fermata della tramvia in via Alamanni per tornare a casa e qui, un giovane, appena sceso dal convoglio, lo ha avvicinato con l’intenzione di rapinarlo dello smartphone, tirandogli due colpi in testa per fargli mollare il telefonino. Le urla del ragazzo hanno allertato i presenti: a salvarlo sono accorsi tre senzatetto che vivono dentro la stazione. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di fermare il malintenzionato.

"E’ una cosa gravissima quella che è accaduta a mio figlio, in pieno giorno e non nel cuore della notte e in una città come Firenze. La sensazione è che questi ragazzi siano completamente senza controllo", spiega il padre del ragazzino aggredito, un imprenditore di cui non forniamo le generalità per tutelare minore coinvolto. "Il ragazzo fermato è stato trovato con addosso droga e un’arma. Vi rendete conto di cosa poteva accadere?"

Un episodio analogo, su cui sta indagando la polizia, è successo lunedì sera a un pakistano, accerchiato da un gruppetto di persone che, a suon di strattoni, gli hanno preso il telefonino.

Purtroppo quello della Stazione è ormai un caso noto a forze dell’ordine e amministratori.

Proprio per questo, a integrazione degli altri servizi degli organi di pubblica sicurezza, il Comune ha deciso di potenziare i controlli della polizia municipale: non solo in piazza della Stazione ma anche nelle aree intorno perché andiamo verso l’estate e – tra turisti e residenti – Firenze è sempre sold out.

Due pattuglie al giorno della polizia municipale dei reparti Fortezza e Comunità si andranno ad aggiungere ai servizi interforze che svolgono ogni giorno con le altre forze di polizia: saranno in servizio tutta la giornata di venerdì, sabato, domenica e lunedì e il pomeriggio dei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

Gli agenti saranno anche in borghese, in modo da monitorare al meglio la situazione. L’intento del sindaco Dario Nardella e del comandante Francesco Passaretti è chiarissimo: stop ai fenomeni di microcriminalità, prevenzione di situazioni problematiche e la volontà di dare ai cittadini una sensazione di maggior sicurezza.

Le pattuglie in servizio nell’area cercheranno anche di mantenere il decoro dei giardini ed evitare perciò bivacchi, commercio abusivo, ubriachezza molesta, tutti fenomeni che purtroppo si vedono in quell’area. Oltre ai fenomeni dei finestrini rotti delle auto, su cui ci sono ulteriori controlli. In questo senso è delle ultime ore, ad esempio, la notizia del blocco di un ragazzo che era stato sorpreso a spaccare il vetro di una auto per rubare.

La zona in questione, viale Corsica, è distante dalla stazione ma tali problemi vanno affrontati anche in zona Santa Maria Novella. "Ringraziamo la polizia municipale per l’impegno straordinario in questa area sensibile – ha detto il sindaco Nardella – per tutelare i fiorentini e i turisti e vigilare su di loro. L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di degrado e microcriminalità per tutto il periodo estivo".

«L’impegno della nostra polizia municipale continua ad essere alto – ha aggiunto l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese – e con questo incremento di pattuglie per il prossimo periodo estivo vogliamo rafforzare la sicurezza, la vivibilità e la fruibilità di questo spazio così tanto frequentato della nostra città".

Stefano Brogioni

Niccolò Gramigni