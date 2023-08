Firenze, spacca il finestrino di un'auto per rubare: arrestato

Firenze, 18 agosto 2023 - Ha spaccato a Firenze il finestrino di un’auto per rubare ma è stato colto sul fatto dalla polizia municipale. E per il responsabile è scattato l’arresto. Il fatto è successo ieri intorno alle 5. Una pattuglia del Reparto Fortezza stava transitando in via Rucellai quando ha sorpreso un giovane mentre spaccava il finestrino posteriore sinistro di un veicolo parcheggiato. Gli agenti l’hanno quindi fermato ma il giovane ha cercato di fuggire ferendoli lievemente. Alla fine è stato bloccato: per lui sono scattati l’arresto per rapina impropria (ha spaccato il vetro ma non è riuscito a sottrarre niente perché interrotto dagli agenti) e la denuncia per resistenza e lesioni personali. Da controlli è emerso che il giovane, uno straniero del 2000, era già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora in orario notturno per un precedente furto aggravato. Il giudice della direttissima ha convalidato l’arresto e, visti il precedente e la misura cautelare violata, ha disposto la custodia in carcere. Il 23enne è stato quindi accompagnato a Sollicciano. Il veicolo, con targa tedesca appartenente a una società di noleggio, è stato portato alla depositeria comunale in attesa di individuare la persona che l’aveva noleggiato. “Un altro intervento svolto dalla nostra polizia municipale nel cuore della notte durante i servizi che vengono messi in campo quotidianamente a tutela della sicurezza urbana di cittadine e cittadini – commenta l’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese-. Ancora una volta i nostri agenti, che ringrazio, sono intervenuti impedendo un furto in una zona complessa dove siamo presenti notte e giorno a testimonianza dell'impegno concreto dell’amministrazione sulla vivibilità e la sicurezza urbana della nostra città”.