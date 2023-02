Firenze, sospesa per 7 giorni la licenza a un locale del centro

Intervento della polizia

Firenze, 15 febbraio 2023 – Interruttori spenti in un noto locale della zona di San Lorenzo perché ritenuto pericoloso. A partire da oggi è scattata, per sette giorni, la sospensione della licenza per un noto esercizio pubblico del capoluogo toscano disposta, ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S., dal questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma. Il provvedimento, predisposto e notificato dalla Divisione polizia amministrativa e sociale della Questura di Firenze, è stato adottato a seguito di quanto riscontrato in diversi episodi dalla polizia di stato e dai carabinieri, impegnati nei servizi di prevenzione e controllo del territorio nella zona del centro città.

Sono almeno tre gli episodi che sono avvenuti solo nel corso degli ultimi mesi nei pressi del locale, che hanno richiesto l’intervento delle forze di polizia. Riavvolgiamo la pellicola. Il 3 ottobre è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un cittadino marocchino che, secondo quanto emerso dalle indagini, aveva da poco avuto un lite con un altro uomo. Pochi mesi dopo, per la precisione il 27 dicembre, gli agenti sono intervenuti a seguito di un borseggio che si sarebbe consumato ai danni di un cliente, oltre che per l’utilizzo di indebiti sistemi di pagamento elettronici.

Sempre secondo quanto ricostruito, il 16 gennaio infine, sono stati fermati tre cittadini stranieri nei pressi del locale i quali avrebbero partecipato ad una rissa. Inoltre, dalle indagini effettuate, l’esercizio pubblico risulterebbe essere inoltre, luogo di ritrovo abituale anche di persone già note alle forze dell'ordine.

Proprio sulla base dell’articolo 100 del Tulps, il questore può sospendere la licenza ad un pubblico esercizio dove siano avvenuti disordini o che sia ritrovo abituale di persone pregiudicate o pericolose o che costituisca comunque un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica, il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Nel caso in cui gli episodi che hanno portato a tale sospensione si ripetano nel tempo, la licenza può anche essere revocata.

In questo provvedimento, emesso dal questore Maurizio Auriemma, è evidenziato come sia emersa una situazione foriera di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, come dimostrano i frequenti interventi effettuati dagli uomini in divisa soprattutto a seguito di fatti anche di violenza.