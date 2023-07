Firenze Smart, sospeso il tentativo di conciliazione

Firenze, 4 luglio 2023 - Sospensione del tentativo di conciliazione, con l'impegno di una convocazione urgente da parte del Comune, al tavolo in prefettura sulla vertenza Firenze Smart. Le sigle Fim Cisl, Fiom Cgil e Ast affermano che "senza risposte" sono "pronti allo sciopero". Il tavolo per tentare una soluzione si è riunito oggi presso la prefettura di Firenze. C'erano i sindacati, la direzione aziendale di Firenze Smart col presidente e il direttore generale, il Comune con Palladino e Di Agosta. Le parti hanno espresso i motivi dell'attivazione del tavolo e Fim, Fiom e Ast hanno ribadito, riporta una nota sindacale, "l'esigenza urgente di trovare soluzioni soddisfacenti che possano palesarsi in una progressività di politiche retributive e normative che migliorino le condizioni di tutti i lavoratori". Il rappresentante del Comune, sempre la stessa nota sindacale firmata da Fim Cisl, Fiom Cgil e Ast, "ha confermato la volontà del socio di maggioranza di procedere con le assunzioni di personale quanto prima, ma allo stesso tempo ha legato la possibilità di qualunque iniziativa economico - normativa al mese di settembre, periodo in cui è prevedibile il nuovo atto di indirizzo. Ancora una volta quindi un rimando dei tempi, oggi non più sostenibile per le organizzazioni sindacali e per i lavoratori". "Per tentare una conciliazione, sotto sollecitazione della prefettura, abbiamo quindi chiesto al Comune di fissare una riunione in cui dipanare e risolvere le questioni al massimo entro 10 giorni - concludono -. Se in quella occasione non si troveranno le condizioni per chiudere la contrattazione di secondo livello allora i sindacati insieme a tutti i lavoratori daranno seguito alle azioni già annunciate in assemblea e cioè lo sciopero generale e lo sciopero degli straordinari".