Firenze, senza patente su un veicolo cancellato: multata

Firenze, 27 giugno 2023 – Guidare senza patente un veicolo cancellato dal pubblico registro automobilistico può costare caro, nello specifico 5100 euro. L'episodio è accaduto il 26 giugno intorno alle 21 in lungarno Aldo Moro: alla guida una donna straniera già conosciuta alle forze dell'ordine per vari reati. La vettura era stata 'intercettata' dalle telecamere del Comune e poi raggiunta da una pattuglia del reparto zona centrale della polizia municipale. Oltre alla sanzione, è stato deciso anche il fermo del veicolo per tre mesi per guida senza patente. L'auto era stata recentemente radiata dal Pubblico registro automobilistico ed è stata quindi sottoposta a sequestra: la conducente è stata denunciata all'autorità giudiziaria. Un fatto analogo era accaduto il 13 maggio scorso, quando le telecamere del Comune di Firenze avevano segnalato in viale Europa il transito di un veicolo sospetto. Anche in quel caso, il veicolo era risultato inserito nella lista di veicoli sottoposti a indagine da parte della Procura della Repubblica fiorentina e quindi sottoposto a sequestro. Il conducente era stato denunciato all'Autorità giudiziaria poiché, oltre a guidare un veicolo frutto di delitto, aveva alterato il libretto di circolazione.