Firenze, senza patente alla guida di uno scooter privo di assicurazione: denunciato

Firenze, 26 ottobre 2023 - Senza patente era alla guida di uno scooter privo di assicurazione ma è stato sorpreso dalla polizia municipale. Nei guai è finito un nordafricano di 22 anni non in regola con la normativa sull’immigrazione e già noto alle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi una pattuglia di motociclisti dell’autoreparto ha intercettato in via Mercadante uno scooter che, dall’accertamento in tempo reale, è risultato senza assicurazione e revisione. Gli agenti hanno quindi intimato l’alt al conducente per eseguire i controlli previsti. L’uomo è risultato senza documenti, gravato da un ordine di espulsione e da cinque ordini di rintraccio per la notifica di numerosi atti. Per lui, dopo la fotosegnalazione, è scattata la denuncia per violazione delle norme sull'immigrazione a cui si sono aggiunge le sanzioni per guida senza patente poiché mai conseguita (articolo 116 del codice della strada, sanzione di 5.100 euro), circolazione con veicolo privo di assicurazione (articolo 193, 868 euro) e revisione (articolo 80, 173 euro). Il mezzo è stato inviato alla depositeria giudiziaria e sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi e sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. La stessa pattuglia nel corso dei controlli ha anche pizzicato due automobilisti senza cintura di sicurezza (articolo 172, sanzione di 83 euro con decurtazione di 5 punti della patente).