Firenze, sei denunciati per i furti sulle auto. Sottratti occhiali, profumi, caricabatterie. Un ladro fugge in bici (ovviamente rubata)

Firenze, 30 aprile 2023 – Contrasto serrato da parte della Polizia ai topi d’auto parcheggiate e danneggiate. Personale della Pg di Rifredi ha sorpreso a Porta al Prato un italiano di 44 anni e un tunisino di 35. Trasportavano merce rubata. Il primo scarpe, occhiali, portafogli, cassa musicale, due telemetri laser, penna frangi vetro, caricabatterie da auto e altro; il secondo in zona Cascine con scatola di scarpe e.. merendine da bar. In via Garibaldi l’auto razziata: denunciati per furto aggravato e ricettazione. Gli stessi agenti hanno denunciato altre 4 persone. In Piazzale Vittorio Veneto hanno visto un 34enne che frugava in un’auto e poi si è allontanato in bici. Furto aggravato e ricettazione: la bici era rubata.

Denunciati per ricettazione un 16enne kosovaro in Viale Pieraccini su un motorino rubato e due 17enni albanesi in Piazza Dalmazia su un’auto rubata in via Locchi. Le Volanti hanno bloccato un georgiano 50enne visto in un’auto parcheggiata in via Caboto.