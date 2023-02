Firenze sbarca alla Milano Fashion Week

Eva

Desiderio

Oggi comincia la Milano Fashion Week per le collezioni femminili dell’inverno 2023 2024, organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana. E mentre a Firenze stasera dal consiglio di amministrazione del Centro Moda, presieduto da Antonella Mansi, uscirà il nome del nuovo presidente di Pitti Immagine, la capitale italiana della moda donna si appresta a mostrare nuovi colori e nuove tendenze su 59 passerelle delle quali solo 5 digitali. La macchina è ripartita e nel calendario di Camera Moda si contano alcune presenze importanti in arrivo da Firenze e dalla Toscana. In attesa di vedere la nuova faccia di Gucci col direttore creativo Sabato De Sarno (che arriva da Valentino) e che debutterà a settembre, lo studio stilistico interno della maison fiorentina presenterà la sua visione al femminile e stavolta incontrerà anche la stampa. Backstage aperto dunque. Marco Bizzarri, presidente Ceo di Gucci, è felice di aver “pescato” un talento italiano come Sabato. Ferragamo ritorna in pista con l’estero del giovane Maxi Iliade Davis, inglese con origini giamaicane, che ha scelto a location in Fiera. Vedremo cosa farà in passerella dopo aver passato tante giornate in azienda all’Osmannoro a studiare l’archivio di Salvatore Ferragamo. Occhi puntati anche su Ermanno Scervino che sfila sabato 25 alla Società del Giardino a Milano, luogo più che glorioso e di grande eleganza. Spazi per esaltare una collezione per il prossimo o inverno sempre più Couture, realizzata quasi a km zero tra Firenze e l’interland con addetti altamente specializzati per la realizzazione di abiti e accessori di grande manifattura e alto artigianato. E poi c’è Prada come sempre nella torre della FondaIo e domani con le creazioni a quattro mani di Miuccia Prada e Raf Simons. Brillerà a Milano anche Tod’s, da sempre basato per pelletteria e borse a Firenze,come pure Fendi.