Firenze, ruba la bici a una donna per sfuggire alla polizia

Firenze, 22 settembre 2025 – Per sfuggire a un controllo antidroga, strattona una passante e le ruba la bicicletta, ma la fuga dura poco. L'uomo, lo scorso 19 settembre, è stato intercettato in via De Sanctis, a Firenze, e arrestato dagli agenti con l'accusa di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di un cittadino tunisino, 40 anni, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, secondo quanto ricostruito, fermato dai poliziotti che erano impegnati in servizi di controllo antidroga dopo un primo atteggiamento collaborativo si è dato alla fuga in sella alla sua bici. Successivamente, dopo aver lanciato il mezzo contro gli agenti, ha proseguito la fuga a piedi. Raggiunta via De Sanctis da lungarno Colombo avrebbe quindi strattonato una passante sottraendole la bicicletta con l'intento di proseguire la fuga ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. L'uomo, secondo quanto ricostruito, ha continuato a dimenarsi per sottrarsi al controllo aggredendo gli agenti. Perquisito, aveva con sé 35 grammi di marijuana e 0,54 grammi di cocaina.