Firenze, ruba decespugliatori al deposito comunale: denunciato

Firenze, 7 luglio 2023 - Aveva rubato motoseghe e decespugliatori dal magazzino del Comune di Firenze, ma la polizia municipale, in collaborazione con i carabinieri, lo ha identificato e denunciato. La denuncia è scattata ieri, quattro giorni dal colpo messo a segno dal ladro e ripreso per intero dalle telecamere della zona. Domenica infatti un uomo si è introdotto più volte in un magazzino di proprietà del Comune, danneggiando il cancello d’ingresso e alcune porte e finestre interne, dal quale aveva asportato diversi attrezzi da lavoro tra cui alcune motoseghe, flessibili e decespugliatori. La segnalazione del furto era pervenuta dall’Ufficio verde pubblico del Comune alla polizia municipale del Reparto territoriale Campo di Marte che, con la collaborazione del Reparto Rifredi, si è messa alla ricerca degli autori osservando le registrazioni delle telecamere di zona e alcune telecamere private di videosorveglianza che avevano ripreso il fatto. Le immagini sono state mostrate ai Carabinieri della stazione Firenze Rovezzano che hanno riconosciuto l’uomo, originario dell’est europeo già noto agli stessi perché soggetto alla misura cautelare dell’obbligo di firma. L’uomo è stato rintracciato e denunciato per furto e danneggiamento aggravati.

Nic.Gra.