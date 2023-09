Firenze Risponde Presente, Solidarietà in Piazza per Casa Marta

Se si parla di solidarietà, Firenze risponde presente. Oltre 1000 persone hanno partecipato alla Charity night in piazza Santissima Annunziata, per raccogliere fondi per la realizzazione di Casa Marta, primo hospice pediatrico della Toscana. Tra i politici presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il senatore Fdi Paolo Marcheschi. Ormai ‘Il Cuore di Firenze’ è una tradizione: l’evento, giunto alla sesta edizione, è ideato e promosso dagli storici enti caritatevoli di Firenze - l’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini, Fondazione Santa Maria Nuova onlus e l’Istituto degli Innocenti.

L’edizione 2023, condotta da Stefano Baragli e Giulia Ghizzani, ha visto anche la partecipazione del Conservatorio Cherubini, con un tributo al grande Walt Disney. Successo anche per la lotteria di beneficenza che ha messo in palio anche un soggiorno studio di due settimane all inclusive a Londra. "Firenze ha dato un’altra grande prova di solidarietà – ha dichiarato la presidente dell’Istituto degli Innocenti Maria Grazia Giuffrida –. In tanti hanno partecipato alla cena e alla lotteria di beneficenza per sostenere un progetto che ci sta davvero a cuore: la realizzazione del primo hospice pediatrico della Toscana. Casa Marta è un progetto molto importante per i piccoli pazienti e le loro famiglie che di fronte alla malattia vivono momenti drammatici".

La nobile causa è appunto il sostegno alla ristrutturazione dell’immobile che ospiterà l’hospice pediatrico Casa Marta: grande 490mq, ha intorno un giardino da 930 mq. L’obiettivo è completare i lavori entro fine 2023 e inaugurare Casa Marta nel 2024. Casa Marta ospiterà bambini che soffrono di patologie cronico-complesse o che stanno affrontando periodi di particolare criticità, non ultima quella relativa alla fase terminale della loro vita. Casa Marta vuol dare normalità in un momento in cui tutto sembra diverso dalla normalità: una sfida ambiziosa ma possibile con strutture del genere.

Niccolò Gramigni