Firenze, rifiuti a fuoco nell’ex fabbrica. Scatta la bonifica

Firenze, 18 luglio 2023 – Sono proseguite incessantemente questa notte le complesse operazioni di smassamento per estinguere l'incendio dei rifiuti accumulati all'interno dell'edificio abbandonato di circa 13000 metri quadri in via Fanfani. Oggi, fanno sapere i vigili del fuoco, proseguiranno le operazioni di bonifica. Sul posto sono a lavoro due squadre, due autobotti e i mezzi di movimento terra.

L’incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di ieri, 17 luglio, e in serata Asl e Arpat hanno dato raccomandazione ai residenti nelle zone limitrofe di tenere chiuse le finestre e non sostare nella zona interessata dal rogo. Siamo tra Firenze Nord e Castello, la periferia industriale della città in un edificio che sarebbe occupato abusivamente. L’ex fabbrica andata a fuoco era già stata interessata da un incendio nei giorni scorsi. Anche in questo caso avevano preso fuoco cumuli di rifiuti smaltiti irregolarmente.