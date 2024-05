"Firenze: Restyling del Franchi e dibattito su Tav, stadio e aeroporto"

"Avanti col restlyling del Franchi – ha dichiarato Cecilia Del Re – ma con un maggior dialogo col governo e la Fiorentina. Per il Padovani la somma è stata investita senza una progettualità ben definita. Per la Tav serve pianificare al meglio gli interventi in superficie". "Tutti gli impianti sportivi devono essere riqualificati, Padovani e Franchi – le parole di Sara Funaro – visto che oggi i tifosi stanno sotto la pioggia. La Tav ci darà l’opportunità di liberare i binari di superficie. Bene la pista parallela".

"Il Padovani va bene, ma la Fiorentina non ci vuole andare – ha dichiarato Francesca Marrazza –. Bene anche parlare di riqualificazione dello stadio, ma al momento sta venendo giù". "Abbiamo speso soldi pubblici per fare qualcosa che voleva fare un privato – ha detto Lorenzo Masi –. Sulla Tav, la pubblica amministrazione dovrebbe prima di tutto monitorare le case sopra. L’aeroporto non va ampliato ma va potenziata la linea Firenze-Pisa. Per tutelare i sorvolati abbiamo chiesto lo stop dei voli da mezzanotte alle 6".

"Già nel 2019 dicevamo che doveva essere garantito il futuro del Franchi e del Padovani – le dichiarazioni di Dmitrij Palagi –. Sulla Tav siamo stati noi a tirare fuori le informazioni: vorrei che tutti si prendessero l’impegno di chiederle. Sull’aeroporto va tutelata, adesso, la popolazione sorvolata". "Sì alla nuova pista dell’aeroporto – ha dichiarato Stefania Saccardi –. In questa città il 55% del Pil è prodotto da manifatturiero e servizi e l’aeroporto serve a questo. Sì anche all’alta velocità che libererà binari di superficie. Lo stadio doveva essere fatto con risorse private". "Su stadio, Tav e aeroporto, qualunque cosa dica il Pd sappiamo che non succederà – ha replicato Eike Schmidt –. Hanno raccontato anche la frottola sulla mia contrarietà alla tramvia. Io sono fan della tramvia, sono a favore del prolungamento anche oltre Careggi".

"La pista dell’aeroporto è pericolosa – ha detto Francesco Zini – e per la sicurezza l’unico modo è cambiarne la posizione. Sullo stadio avevamo un imprenditore disponibile, ma non abbiamo colto occasione. Non ci vengano a dire che i soldi non ci sono: il tema è solo spenderli bene". "Ho sempre timore dei sotto-attraversamenti in città storiche – ha dichiarato Andrea Asciuti - quindi no alla Tav. I soldi potevano essere spesi per nazionalizzare la Gkn e salvarla. Sullo stadio ho sempre detto che doveva rimanere il Franchi". "Bene la ristrutturazione dello stadio – ha detto Alessandro De Giuli – mentre la Tav è una maledizione e l’aeroporto ampliato lo sarebbe altrettanto: dobbiamo andare verso lo smantellamento e portare tutto a Pisa. Bisogna programmare meglio la città".

Lisa Ciardi