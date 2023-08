Firenze quarta in Italia per vendite su Amazon

Quanto Amazon abbia rivoluzionato il commercio, rappresentando una minaccia diretta per la sopravvivenza dei negozi fisici, lo sabbiamo bene. Ma i dati dell’ultimo studio della piattaforma confermano che le piccole medie imprese della città hanno saputo intercettare questo cambiamento. Non facendosi sopraffare, ma guidandolo e orientandolo. Fino a portare Firenze al quarto posto nella classifica delle città italiane per vendite all’estero su Amazon. Seconda solo a Milano, Napoli e Roma, il capoluogo toscano ha generato un volume di vendite pari a 45 milioni di euro nel solo 2022. Un bel tesoretto insomma.

Per lo studio sono ben quattrocento le piccole o medie imprese che a Firenze vendono su amazon. Un numero importante, specialmente se rapportato al numero regionale, dove le imprese attive sulla piattaforma sono 1300 e generano un volume di vendite di circa 100 milioni. Ecco, quasi la metà delle vendite regionali viene generato proprio a Firenze. Uno che ha saputo intercettare questo cambiamento è Alberto Garbocci, Ceo della Baroni srl, impresa operante nei prodotti per la casa. Nel 2016 ha creduto nelle potenzialità di Amazon, crescendo insieme alla piattaforma e registrando tassi di crescita annui del 100%:"Per presidiare al meglio il canale, ho assunto nuove risorse specializzate. Oggi, per ogni paese al quale ci rivolgiamo ho nominato un Manager a gestire, e potenziare, l’export. Questa attenzione ci ha permesso di essere citati dal Financial Times tra le aziende europee a più rapida crescita"

Gabriele Manfrin