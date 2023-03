Firenze, preso lo scippatore seriale di telefonini a donne e anziani

Chiuso il night privo di permessi Blitz della polizia e stop del Comune

Furto di notte in tabaccheria e scippo in centro, denunciati

Firenze, 11 marzo 2023 - Quattro furti di cellulari a donne ed anziani, effettuati in rapida successione. E’ finito in carcere un nigeriano di 32 anni, già arrestato a suo tempo per uno scippo ed ora accusato di altri due analoghi furti con strappo. Le indagini che hanno portato al provvedimento si inseriscono nell'ambito di una più ampia inchiesta relativa proprio ad una serie di reati, messi a segno i primi giorni dell’anno, ad opera di un uomo in bici che avrebbe colpito perlopiù donne e anziani.

Nell'ordinanza, il Gip fa proprio riferimento ad una serie di accuse nei confronti del 32enne, finito nei guai il 16 gennaio scorso, quando la Mobile lo bloccò dopo che aveva appena scippato un telefonino dalle mani di una donna, alle Cascine. Quel giorno, i falchi della Mobile, impegnati in servizi di contrasto al crimine, lo beccarono in viale degli Olmi e recuperarono subito quanto rubato. Non solo. Il malvivente aveva con sé 85 dosi di crack e tre di ecstasy. Non solo. Gli agenti quel giorni gli trovarono adesso anche un altro smartphone, rubato il giorno prima ad un 75enne, a passeggio non molto lontano dalle Cascine.

Convalidato l’arresto, il tribunale di Firenze ha predisposto nei confronti del nigeriano la custodia cautelare in carcere. Con le indagini successive, sono poi emersi gravi indizi di reato, sempre nei confronti dell’uomo, in merito ad altri due analoghi furti. Identico il modus operandi: cellulari strappati di mano da un delinquente in sella ad una bicicletta. Gli investigatori sospettano che sempre lui sia l’autore di uno scippo avvenuto il 15 gennaio a Rifredi e il giorno dopo sui viali, poche ore prima dei fatti avvenuti alle Cascine.