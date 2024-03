Firenze presenta il suo "sport plan": un piano strategico per lo sviluppo sportivo del territorio

Palazzo Vecchio lancia il suo “piano strategico per lo sport”. Un documento di un centinaio di pagine che, con un orizzonte pluriennale, "traccia le linee fondamentali per la pratica sportiva del territorio", spiega il Comune che presenterà quello che chiama “sport plan” il prossimo 26 marzo a Palazzo Vecchio.

Qualcosa, però, la anticipa l’assessore Cosimo Guccione che parte da un punto, la suddivisione delle linee strategiche per macro ambiti: società, impiantistica, scuola, salute e welfare, promozione sportiva, grandi eventi, economia e turismo a vocazione. "Per la prima volta una Città metropolitana e un capoluogo di regione si dotano di uno strumento del genere – osserva – Non è stato calato dall’alto, ma è il frutto di un percorso partecipato insieme a chi fa sport". Tra le varie proposte c’è, quindi, anche l’istituzione di una “consulta dello sport“, la realizzazione di una campagna di comunicazione utilizzando influencer sportivi e di una campagna per responsabilizzare maggiormente le società sportive sulla manutenzione regolare degli impianti.

Nel piano si parla anche di sport all’aperto: l’obiettivo, qui, è quello di mappare i luoghi attuali dedicati alle attività outdoor, così come di potenziare i percorsi naturalistici del territorio, creando "infrastrutture per sfruttare il potenziale rappresentato dall’Arno e favorire la pratica sportiva lungo le sponde del fiume". Quanto alla scuola "si intende creare un gruppo di lavoro, costituito da rappresentanti dell’amministrazione, insegnanti e società sportive, con l’obiettivo di sviluppare progetti specifici, sempre più dettagliati e in linea con i trend sportivi del momento".

Guccione, oltre al piano per lo sport, rende noto l’investimento di 6,4 milioni per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi comunali con nuove centrali termiche ed energetiche e impianti di illuminazione a led. "Questi interventi permetteranno anzitutto di ridurre l’inquinamento e, contemporaneamente, renderanno maggiormente sostenibile la gestione delle strutture grazie alla riduzione dei costi delle bollette per le società concessionarie degli impianti sportivi". Per le piscine sono stati investiti 2,5 milioni.