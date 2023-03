Firenze premia la ceramica e il progetto: cento architetti a convegno

Uno dei progetti premiati: "Living in The Blue” a Milano Lambrate dello studio Atelier(s) Alfonso Femia AF517

Firenze, 16 marzo 2023 – La ceramica italiana protagonista a Firenze nei progetti dei migliori architetti che saranno premiati venerdì 17 marzo 2023 nell'auditorium di Sant'Apollonia. “La ceramica e il progetto”, questo è il titolo del concorso di Confindustria Ceramica giunto all'11esima edizione che quest'anno ha visto la giuria - composta da Mario Cucinella, Fulvio Irace e Aldo Colonetti - valutare 80 realizzazioni architettoniche con piastrelle di ceramiche italiane. La premiazione si svolgerà al termine di una conferenza su ceramica ed architettura, promossa da Ceramics of Italy e Cersaie, con inizio alle 17, alla quale sono attesi un centinaio di architetti.

Ad aprire l'incontro, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli architetti di Firenze, sarà Mario Cucinella, che terrà una lezione dal titolo “Il futuro è un viaggio nel passato. Riflessioni intorno alla sostenibilità”. Sono previsti, inoltre, gli interventi di Emilio Mussini, vice presidente di Confindustria Ceramica, sul tema “Il concorso di architettura La ceramica e il progetto tra eccellenze del Made in Italy e Cersaie” e dell’Ingegner Barbara Mazzanti del Centro ceramico, con una relazione dal titolo “La digitalizzazione in Bim della ceramica per superfici”. Modera l’evento Aldo Colonetti, storico e teorico del design e architettura.

I vincitori del premio “La ceramica e il progetto”

Nella categoria Residenziale sono risultati vincitori il progetto “Living in The Blue” a Milano Lambrate e il progetto “Urbagreen Residenze a Romainville” di Paris, Île de France, entrambi realizzati dallo studio Atelier(s) Alfonso Femia AF517, che vedono l’utilizzo di piastrelle di Casalgrande Padana. Per la categoria Commerciale sarà premiato il progetto “La Nicchia” a Legnano (Milano) di Studio Architetto Nicola Ghilardi, che vede l’utilizzo di piastrelle di Ceramica Rondine. Nella categoria Istituzionale vince la “Scuola secondaria di primo grado” a Monastier di Treviso dell’architetto Maurizio Pavani, che ha utilizzato piastrelle di Marazzi.

La giuria ha conferito anche tre menzioni. La prima, per la categoria Residenziale va allo studio deamicisarchitetti per il progetto “Residenze Elba” a Milano, nel quale sono stati utilizzati prodotti dell’azienda di laterizi Fornace Sant’Anselmo. Menzione nella categoria Istituzionale a “Linea Metropolitana 4” a Milano, dello studio Policreo dell’architetto Sergio Beccarelli che ha utilizzato piastrelle di Cotto d’Este. Infine, per la categoria Commerciale, menzione d’onore al progetto “Spa presso Parc Hotel Germano” a Bardolino (Verona), realizzato dallo studio Ardielli Fornasa Associati con la scelta di piastrelle di Italgraniti e Mirage.