Firenze, la polizia municipale a lezione dell'Agenzia delle Dogane

Firenze, 26 aprile 2023 - La polizia municipale di Firenze a lezione dai tecnici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sul tema dei prodotti e della loro origine e il “Made in Italy”. Sono stati due gli incontri già svolti, per un totale di 10 ore di formazione, dalla Dirigente dell’Ufficio Antifrode e da alcuni funzionari della Direzione territoriale per la Toscana e l’Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Obiettivo approfondire la complessa normativa che regola i controlli sui prodotti posti in vendita nel Comune di Firenze, con particolare riguardo alla dicitura “Made in Italy”. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa siglato a gennaio 2022 tra il Comune e la Direzione territoriale Adm per la Toscana e l’Umbria finalizzato a rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione, con lo scopo di individuare la filiera e reprimere con continuità ed efficacia il fenomeno della vendita di prodotti di qualità diversa dal dichiarato e contraria alle norme sul commercio internazionale.