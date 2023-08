‘Affittasi utero’. Firenze, polemica per il manifesto sulla vetrina di una gioielleria

Firenze, 31 luglio 2023 - “Affittasi utero” è il titolo in grandi caratteri di un manifesto affisso sulla vetrina di una famosa gioielleria di via Porta Rossa. La reazione dei capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Francesco Torselli e in Comune Alessandro Draghi insieme al consigliere e segretario cittadino del partito Jacopo Cellai non si è fatta attendere.

“Si fa ilarità sulla nuova legge fortemente voluta da Fratelli d'Italia in Parlamento, ma farsi pubblicità sulla pelle delle donne più povere e sfortunate del mondo è da sciacalli. La libertà di opinione è un valore e non si tocca, ma troviamo di pessimo gusto scherzare sulla surrogazione di maternità. Da rappresentanti delle istituzioni e da cittadini proviamo vergogna per chi ha preso questa iniziativa” hanno dichiarato gli esponenti del partito di Giorgia Meloni.

