"Firenze: Pnrr, l'incertezza preoccupa il sindaco Nardella"

"Al di là dei toni rassicuranti e dell’impegno verbale del ministro Piantedosi, che ringrazio per lo sforzo e l’attenzione verso i Comuni, resta un quadro del tutto incerto perché privo di dati chiari e formali sul futuro dei progetti del Pnrr delle nostre città".

Sono le parole del sindaco Dario Nardella, che ieri ha partecipato in collegamento all’incontro col ministro dell’interno gli altri sindaci delle città metropolitane sui progetti del Pnrr. Il primo cittadino ha poi aggiunto: "Come ha detto il presidente Anci Antonio Decaro non ci è stata data alcuna spiegazione precisa su questo improvviso definanziamento e sulla sostituzione con fondi alternativi, né è stata accolta la richiesta dei sindaci di mantenere i progetti dei Comuni dentro il Pnrr e comunque di valutarli caso per caso".

"Per questo non possiamo fermarci di fronte ad opere cruciali per le nostre città – ha aggiunto – per le quali abbiamo già fatto le gare e in molti casi abbiamo fatto partire i lavori. Mi duole constatare che quello che è successo per il caso dei 55 milioni di euro tolti alla città di Firenze sul progetto del restauro dello stadio Franchi - ancora in attesa di risposte da parte del Governo - ora sta succedendo per tutte le altre grandi città italiane".

"Per quanto riguarda la nostra città continueremo a mantenere i canali di dialogo con il ministro Piantedosi e con gli altri ministri del Governo – ha concluso - ma non possiamo nascondere ai nostri cittadini la grande preoccupazione per questa situazione e per la nostra città".