Firenze, picchiata e rapinata in casa. La spia è la moglie di un bandito

Indaga la polizia

Firenze, 8 febbraio 20223 – La signora è seduta a un tavolino fuori del "Caffè Le Cure", proprio in piazza. Sorseggia qualcosa. E controlla i movimenti della titolare cinese del Caffè. Uscirà in pausa pranzo e quello sarà il momento giusto per avvertire al telefono il marito: ’E’ uscita...’. Alla barista ci penseranno lui e il fratello.

Era scattata così la trappola per la rapina del 9 gennaio, zona Cure: la donna cinese sorpresa nel suo palazzo, picchiata e rapinata di 20mila euro: gli incassi dei giorni precedenti non depositati in banca. C’era stato il fine settimana dell’Epifania. Aveva ’solo’ soldi, ma non gioielli la donna: e allora uno degli aggressori l’aveva ’puncicata’ a una mano con colpo di lama. Ieri l’antirapina della Mobile – sezione guidata dal vicequestore aggiunto Serena Pieri – hanno arrestato su ordine del giudice Piergiorgio Ponticelli richiesto dal pm Gianni Tei i tre presunti responsabili: Lulzim Haxhiu, 40 anni, il fratello Fatmir, 25 e la moglie del primo, la rumena Mihaela Bucatica, 45, per rapina aggravata.

Il pm gli ha contestato anche il sequestro di persona, ma il giudice ha ritenuto la dinamica intera dell’aggressione ricompresa nella ’sola’ rapina aggravata con lesioni.

Lunedì 9 gennaio, ora di pranzo. La titolare del Caffè si avvia a casa. Mihaela la controlla senza dare nell’occhio. Sa chi è, la conosce almeno di vista: col marito abita in via Sacchetti, duecento metri dalla casa della esercente cinese.

Che non si accorge di niente. A quell’ora, poi..Arriva, il portone d’ingresso è danneggiato, aperto. Sale al secondo piano. Gli aggressori – almeno uno – l’aspettano al piano superiore, sulla rampa di scale. Una telecamera inquadra quello che l’aggredisce alle spalle mentre lei entra in casa, le tappa la bocca con una mano e la cazzotta allo stomaco.

La sospinge poi in camera da letto e la obbliga a dargli i soldi. La titolare del Caffè è colpita più volte per impedirle di gridare. La feriscono a una mano, le rompono il cellulare, la chiudono in una stanza. Dopo venti minuti la vittima riesce a chiedere aiuto. La Mobile tramite telecamere inquadra i sospetti. Hanno qualche pregiudizio. Ricostruita la ’fase preparatoria’ del colpo, individuata la donna che fa da palo. La sera stessa, vicino, la polizia rintraccia in strada albanese e moglie romena. Viene decisa una perquisizione d’iniziativa in casa della coppia. Gli agenti trovano una pistola col tappino rosso e un gruzzolo:13mila euro. E uno zaino, dentro strumenti da scasso. In casa c’è il fratello più giovane: con documento falso. I sospetti ricorrono al Trinunale per ottenere la restituzione del materiale. Ci riescono. Ma la strada che porta a loro è lastricata da gravi indizi e arrivano gli arresti.

g.sp.