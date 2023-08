Firenze, Piano Comunale approvato per una trasformazione decennale

Sandro Rogari

I numerosi documenti di piano approvati dal Consiglio comunale lo scorso 13 marzo, pur complessi e non sempre facili da leggere, hanno trovato giusta eco presso l’opinione pubblica. Si tratta, infatti, di strumenti di sviluppo urbano il cui impatto sarebbe difficile sottovalutare dal momento che determineranno la trasformazione della città nel prossimo decennio, almeno per gli aspetti urbanistici. Del resto, ne abbiamo avuto tutti sentore sul tema assai circoscritto, ma di grande impatto emotivo, degli aranci in via Cavour che ha riempito le cronache degli ultimi giorni.