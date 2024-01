Firenze per la Palestina torna in piazza. Sabato pomeriggio manifestazione. Si parte da piazza Santa Maria Novella

Come ogni anno a gennaio (ormai dal 2010) “Firenze per la Palestina” ricorda il bombardamento israeliano “Piombo fuso” a Gaza e tutte le successive guerre nella Striscia. "Quest’anno, con i massacri in atto, i bombardamenti continui e le finora più di 23.000 vittime - dicono gli organizzatori - questa terra è diventata ancora di più un simbolo per un futuro mondo libero da sopraffazioni, ingiustizie, guerre". Appuntamento sabato alle 14,30 in

piazza Santa Maria Novella per una breve commemorazione. Partirà poi un corteo che confluirà alle 15,30 nel presidio dei “Sanitari per Gaza” in piazza Santissima Annunziata.