Firenze, Pd chiede parità di trattamento con Venezia per lo Stadio Franchi

"Non può passare un’ora di più: i ministeri coinvolti provvedano immediatamente ad adottare il medesimo trattamento anche per Firenze". L’avvertimento arriva dai deputati Pd, Federico Gianassi ed Emiliano Fossi che chiedono parità di trattamento.

"Firenze come Venezia – dicono – ha subito una ingiusta e dannosa sottrazione di risorse (55 milioni) per la realizzazione del progetto dello stadio Franchi che è monumento nazionale.

Se questo non accadesse, saremmo in presenza di un affronto politico inaccettabile di tutto il governo nei confronti della città di Firenze: un trattamento diverso tra la città di Venezia e quella di Firenze si potrebbe in quel caso spiegare solo alla luce del diverso colore politico delle amministrazioni e non vogliamo credere che il governo possa arrivare a tanto. Con il Pnrr viene finanziata la riqualificazione di impianti sportivi, le risorse accessorie per il finanziamento del progetto dello stadio Franchi furono deliberate dal governo Draghi e ufficialmente comunicate al Comune. Poi solo per il Franchi e per lo stadio di Venezia è stato revocato il finanziamento. Ora con un intervento su Venezia il Governo di fatto cancella la revoca e Firenze rimane così per ora unica città esclusa, penalizzata e danneggiata".