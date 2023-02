Firenze, passeggia alle Cascine con una pistola rubata: arrestato

Polizia

Firenze, 10 febbraio 2023 – Un ventinovenne pistoiese è finito in manette con l'accusa di porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo ed è indagato anche per ricettazione. È accaduto nel parco fiorentino delle Cascine, nel pomeriggio di giovedì 9 febbraio intorno alle 15.

Il ventinovenne, già noto alle forze dell'ordine, passeggiava in compagnia di una ragazza tra viale Lincoln e via degli Olmi. È stato fermato durante un controllo e gli agenti hanno scoperto che aveva nascosta nei pantaloni, all'altezza del polpaccio, una pistola, 7,65. L'arma, secondo quanto emerso, era sparita qualche ora prima da un albergo in provincia di Pistoia, dove la persona fermata ha dichiarato il suo ultimo domicilio ed era detenuta legalmente dal proprietario della struttura ricettiva. Il pistoiese è a Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto