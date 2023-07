Firenze, parte il progetto Spark

Firenze, 3 luglio 2023 - Al via a Firenze il progetto Spark, un campus estivo residenziale rivolto ai giovani dai 16 ai 19 anni, con l'obiettivo di orientarsi tra le sfide più contemporanee della scienza e della tecnologia ed esercitarsi a fare scelte consapevoli. Il progetto, promosso da Fondazione Cr Firenze, Università di Firenze e Ufficio Scolastico Regionale, insieme a Dynamo Academy e Psiquadro con la collaborazione del Quartiere 2, sarà articolato in quattro sessioni da 3 giorni l'una, interamente gratuite e comprensive di trasporto, che si svolgeranno presso la Dynamo Academy. L'incontro di presentazione del progetto è fissato per il 5 Luglio alle ore 11.00 nella sala Consiliare di Villa Arrivabene, sede del Quartiere 2; per maggiori informazioni, scrivere a [email protected] [email protected]

Nic.Gra.