Firenze Parcheggi dona l’incasso di Natale a ’Un amico per tutti’ "Così aiutiamo i bambini che soffrono"

Ogni anno dal 2015, Firenze Parcheggi devolve l’intero incasso della giornata del 25 dicembre, di tutti i suoi parcheggi, a favore di iniziative o associazioni che si occupano di bambini. Quest’anno l’incasso è andato a ’Un Amico per tutti’, organizzazione di volontariato in Mugello. La cifra esatta è di 14.761 euro. "Natale è un giorno speciale – sottolinea Carlo Bevilacqua, ad di Firenze Parcheggi - Per questo motivo Firenze Parcheggi, ogni anno, destina gli incassi di questo giorno a enti che dedicano la loro attività no-profit ai bambini. Quest’anno abbiamo individuato ’Un amico per tutti’: sappiamo che i volontari operano nella sfera del Meyer e siamo certi che sapranno usare nel migliore dei modi questo contributo".