Firenze ottiene 12 congressi internazionali, impatto di 28 milioni

Firenze, 25 ottobre 2023 - Nell'arco del 2023 Firenze si è aggiudicata 12 congressi internazionali di alto profilo, per un impatto economico complessivo stimato in circa 28 milioni di euro e oltre 15mila partecipanti attesi. Le manifestazioni, si legge in una nota, frutto delle candidature sviluppate da Firenze Convention Bureau, per la maggior parte in collaborazione con Firenze Fiera, si svolgeranno tra il 2024 e il 2028. Il risultato sarà festeggiato il 26 ottobre a Palazzo Vecchio col premio Florence Ambassador Award, promosso dal Comune di Firenze, in collaborazione con Destination Florence Convention and Visitors Bureau, Firenze Fiera Congress and Exhibition Center e Camera di commercio. Il riconoscimento premia gli 'ambasciatori di fiorentinità, ovvero coloro che hanno contribuito ad attrarre eventi di spessore in città. "Ribadisco quanto fondamentale sia questo comparto per Firenze - ha affermato il sindaco Dario Nardella -, destinazione sempre più privilegiata per ospitare eventi internazionali: non solo per l'indotto che ne deriva, ma per la programmazione strategica e la governance dei flussi turistici più capillare e attenta che ci permette di fare con anni di anticipo". Leonardo Bassilichi, presidente della Camera di commercio, ha ricordato che "l'attività congressuale che muove complessivamente il 10% del business turistico".