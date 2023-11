Firenze, nuove asfaltature in programma. Le strade interessate

Firenze, 19 novembre 2023 - Nuovo asfalto in zona Castello e via del Padule, la riqualificazione in via Guelfa e un ripristino puntuale in via Panciatichi. Ma anche lavori alla rete idrica in via delle Montalve, via del Lastrico e via Santa Maria a Cintoia e alla fibra ottica in via Pistoiese. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade di Firenze con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

La settimana prossima è in programma l’asfaltatura in alcune strade della zona di Castello. Si inizia in via di San Michele a Castello e via della Covacchia. Da lunedì 20 novembre circolazione interrotta nelle due strade. Percorso alternativo: via della Querciola-via di Castello-via della Pietraia-via di Boldrone-via della Quiete-via Dazzi-viabilità fuori comune. A seguire i lavori si sposteranno in via dell’Osservatorio con chiusura della strada da via Dazzi a via del Gioiello. Chiusura anche per il tratto via del Gioiello-via di Boldrone. Itinerario per rientrare in via dell’Osservatorio da via Dazzi: via Dazzi-via del Gioiello-via dell’Osservatorio. Itinerario per tornare in via Dazzi: via di Boldrone-via della Quiete-via Dazzi. Termine previsto 26 novembre. Ancora lavori di asfaltatura in via della Villa Cedri e via del Padule.

Da martedì 21 a giovedì 24 novembre nella prima strada sono previsti restringimenti di carreggiata (da via del Padule fino al confine comunale), nella seconda saranno in vigore divieto di transito (tra via Villa Cedri e via di Villamagna). Itinerario alternativo per raggiungere via del Padule lato via di Villamagna sul Comune di Bagno a Ripoli; percorso per raggiungere via del Padule lato Villa Cedri: via di Villamagna-via delle Sentinelle-via Villa Cedri-via del Padule. Sarà eseguito in orario notturno il ripristino stradale in via Panciatichi. Dalle 21 di mercoledì 22 alle 1 di giovedì 23 novembre scatterà un divieto di transito da piazza Mattei verso via Magellano. Percorso alternativo: via Barsanti-via di Caciolle-via Magellano.

Prosegue la riqualificazione in via Guelfa con interventi sui sottoservizi, marciapiedi e carreggiata articolati in fasi successive. Da lunedì 20 novembre il cantiere interesserà il tratto via San Zanobi-via Santa Reparata che quindi sarà chiuso. Altri provvedimenti: restringimenti in via Santa Reparata e via Sant’Orsola, la revoca della corsia preferenziale in via XXVII Aprile (tra piazza Indipendenza e via Santa Reparata).

Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da piazza Indipendenza e diretti in via degli Alfani: piazza Indipendenza-via XXVII Aprile-via Santa Reparata. A seguire le altre fasi con prosecuzione della chiusura del tratto via San Zanobi-via Santa Reparata (per interventi sui sottoservizi), restringimenti di carreggiata e chiusure dei marciapiedi (per il loro rifacimento), divieto di transito (quando i lavori interesseranno la pavimentazione della carreggiata).