Firenze, non si ferma all'alt: bloccato e arrestato

Firenze, 13 giugno 2023 - Non si è fermato all’alt di una pattuglia della polizia municipale e ha tentato anche di investire un agente ma alla fine è stato bloccato e arrestato, a Firenze. In manette è finito F.M, fiorentino di 35 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. I fatti risalgono a questo pomeriggio quando una pattuglia della municipale, impegnata in un controllo del territorio a Novoli, ha notato una vettura sospetta. Gli agenti hanno intimato l'alt ma il conducente anziché accostare ha pigiato sull'acceleratore, cercando di dileguarsi ad alta velocità. L'inseguimento si è concluso poco dopo ma l'uomo ha tentato nuovamente di scappare, innestando la retromarcia e tentando di investire un agente. Il collega ha esploso un colpo di pistola, in piena sicurezza e a pochi centimetri di distanza dalla ruota, centrando in pieno la gomma. L'uomo è stato così bloccato, sottoposto a fermo e poi arrestato su disposizione del pm di turno.