Firenze non dimentichi il grande Bista

Eva

Desiderio

A Parigi sono in corso fino a domani le giornate dell’Haute Couture per il prossimo inverno. Una carrellata di bellezza e di lusso esclusivo che coinvolge le più importanti maison del mondo, che puntano sulla manifattura italiana, moltissimo toscana e dell’area fiorentina. Alta Moda come palestra di idee e di sperimentazioni, che fa da propulsore per il pret-à-porter specie femminile che sfilerà invece a Milano a settembre e ad ottobre ancora a Parigi. Appuntamenti fondamentali per il nostro sistema che sfrutta il vantaggio di essere molto appetito dagli stranieri. Se ne ricordino sempre i politici, perché dietro alla filiera della moda ci sono migliaia e migliaia di posti di lavoro e la vita di migliaia di famiglie. In Toscana e a Firenze molto si è fatto e molto si continua a fare, Ma la prudenza e la visione non è mai troppa. Per questo è importante anche la palestra dell’alta moda: dietro a ogni borsetta o cappotto in passerella ci sono maestranze italiane. Perché per avere un abito di haute couture le signore milionarie che ora amano vestire con modelli unici sono disposte ad aspettare mesi. Cosa alcuni anni fa impensabile, perché tutto si bruciava in velocità e ora invece c’è questo ’quiet luxe’ che consola. E pensare che in Italia l’alta moda è sbocciata proprio a Firenze con Giovan Battista Giorgini, il buyer geniale che sfidò i grandi sarti francesi nei primissimi anni Cinquanta. Anni di gloria, poi di decadenza e ancora di oblio, prima di riportare un po’ d’ordine alla storia della moda, anche fiorentina, e al benemerito Giorgini. Che continua a non avere né una via, né una piazza, né un lungarno intitolato e nemmeno una scuola. Ecco se nascesse davvero il liceo del Made in Italy come sembra interessare molto al governo anche a Firenze dovrebbe, almeno quello, essere intitolato all’immenso Bista.