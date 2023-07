Firenze nella morsa del caldo, bollino rosso fino al 16 luglio

Firenze, 14 luglio 2023 – A Firenze il caldo non si ferma. Giorno dopo giorno, l'allerta rossa – la massima – viene prorogata. E così è accaduto anche nell'ultimo bollettino pubblicato dal ministero della Salute: finora il codice rosso era fino al 15 luglio, adesso include anche il giorno successivo. Un po' come aveva anticipato nei giorni scorsi il sindaco Dario Nardella che aveva parlato di “ondate di calore persistenti”. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà oggi di 37 gradi, 38 gradi domani e 39 gradi domenica. Ieri il record di giornata è stato raggiunto sempre alla stazione meteo Firenze Orto Botanico con 33.5 gradi registrati alle 15; alle 9 di stamani si sono raggiunti i 30.5 gradi.

Le raccomandazioni fatte dal Comune si rivolgono in particolare a bambini, anziani, soggetti fragili: non uscire nelle ore più calde e in generale evitare in questi giorni di uscire perché la temperatura è sempre alta, anche nel tardo pomeriggio. Inoltre si raccomanda di bere molto, evitare abbuffate e mangiare frutta in modo da dare energie al corpo con alimenti 'non pesanti'.