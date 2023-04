Firenze, nel 2022 da oltre 15mila fiorentini il sì al consenso di organi

Firenze, 15 aprile 2023 - A Firenze nel 2022 oltre 15mila fiorentini hanno dato il consenso alla donazione di organi, facendo barrare la casella ‘sì’ al momento del rinnovo della carta di identità elettronica. Lo ha comunicato l’assessora all’anagrafe di Palazzo Vecchio Titta Meucci. In valori assoluti, nel 2022 sono stati registrati 15225 sì e 5742 no, mentre i ‘non mi esprimo’ sono stati 13084. Dati che collocano Firenze all’ottavo posto in Italia tra le città più generose in tema di donazione di organi, come certifica l'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro nazionale trapianti che analizza i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrate nel 2022 all'atto dell'emissione della carta d'identità elettronica nelle anagrafi dei 7.028 comuni italiani in cui il servizio è attivo. L'Indice è stato pubblicato in vista della 26esima Giornata nazionale della donazione degli organi che si celebra domani 16 aprile. “Un dato molto alto e assolutamente incoraggiante - ha detto Meucci -, che sconta però una elevatissima percentuale di astensioni dopo la modifica a livello nazionale delle opzioni che hanno introdotto oltre alle risposte affermative e negative anche la possibilità di non esprimersi. I dati dei consensi erano infatti quasi doppi rispetto a oggi. Un elemento sul quale occorre riflettere, come sulla necessità di campagne informative su un tema così importante”.

Nic.Gra.