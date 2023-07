Firenze, navetta turistica senza targa e assicurazione multata e sequestrata

Firenze, 7 luglio 2023 – Una navetta turistica trovata in giro in maniera irregolare è stata multata e sequestrata dalla polizia municipale.

E’ successo nei giorni scorsi quando una pattuglia del reparto Fortezza della polizia municipale ha fatto un controllo ad una navetta turistica in piazza San Lorenzo in locazione ad una agenzia turistica privata.

seguito degli accertamenti è emerso che la targa francese, di immatricolazione temporanea rilasciata per l'esportazione per permettere una immatricolazione definitiva, era scaduta di validità al 5 giugno 2023 senza che fosse stata eseguita l'immatricolazione italiana.

Per questo gli agenti hanno eseguito il sequestro del veicolo ai fini della confisca e ha redatto il verbale di accertamento per il quale non è consentito il pagamento in misura ridotta, che è stato inviato alla Prefettura per la quantificazione della sanzione.

Il veicolo è risultato anche privo di copertura assicurativa con conseguente verbale di euro 866,00 ed ulteriore sequestro ai fini della confisca.

Nic.Gra.