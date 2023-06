Firenze, Nardella proroga vetrofania, Stella, "Invito scorretto e ipocrita"

"Desidero informarla che la giunta ha deciso di prorogare fino al 30 settembre 2024 la validità della vetrofania in suo possesso" ma "a fronte di questa importante agevolazione vorrei ricordarle l’importanza di limitare l’uso del veicolo privato ai casi di effettività necessità, preferendo la mobilità pedonale e ciclabile, la sharing mobility e i trasporti pubblici". Lo ha scritto il sindaco Dario Nardella in una lettera inviata ai fiorentini in possesso della vetrofania che consente di sostare anche nelle strisce blu di sosta promiscua delle Zcs diverse dalla zona di residenza. La lettera ha scatenato la reazione del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Marco Stella. "Invitare i cittadini a limitare l’uso del mezzo privato, senza affrontare la questione delle migliaia di corse saltate dai bus di linea, è un modo scorretto e ipocrita di affrontare i problemi quotidiani".