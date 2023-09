"Firenze: Nardella frena, "No a una prigione" per le opere d'arte"

No alle ’prigioni’ di sicurezza per le opere d’arte. A dirlo è il sindaco di Firenze Dario Nardella, che risponde a chi, dopo il caso di Pisvejc, ha chiesto maggiore protezioni per il patrimonio artistico fiorentino.

"Qualcuno mi ha detto che dovrei mettere le gabbie o le cancellate su tutti i monumenti o le sculture della città – spiega il sindaco –. Tuttavia sarebbe come mettere in prigione Firenze, una sconfitta. Invece dobbiamo mettere in prigione chi danneggia Firenze".

Quello di Vaclav Pisvejc, cittadino ceco e noto imbrattatore seriale, "è un esibizionismo cretino – continua Nardella – che va ovviamente condannato e punito. Ora quantificheremo più nel dettaglio i danni".

Il sindaco di Firenze, nel parlare dei fatti di domenica, riflette anche sul rischio emulazione: "È un tema – osserva Nardella –, quando si assiste a questi episodi ci sono altri cretini in giro che pensano di fare la stessa cosa, o anche peggio". Per questo "dobbiamo essere molto fermi", visto che "l’attacco al patrimonio storico e artistico è sempre molto grave, qualunque sia la motivazione che ne sta alla base".

I primi a disinnescare il gesto, però, sono stati proprio i fiorentini "con quelle battute su questo sono insuperabili". Ecco, "un po’ di ironia ci sta sempre bene di fronte a questi personaggi". Così, a proposito di ironia, è proprio Nardella che fa dell’autoironia ripercorrendo i suoi noti ‘trascorsi’.

"Ieri in piazza c’era tanta sicurezza: municipale, forze dell’ordine, quella privata di Corri la vita. Però quando hai migliaia di persone così è molto complicato intervenire. Poi non c’ero io", dice ridendo ricordando la corsa della scorsa primavera per bloccare gli attivisti di Ultima generazione intenti a gettare vernice su Palazzo Vecchio, "e la cosa si è fatta ancora più complicata. Battute a parte, non è facile".

