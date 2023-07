Firenze, Nardella e Giani contro l'eco-vandalismo, la Lega attacca l'amministrazione

"La battaglia sull’emergenza ambientale è da fare tutti insieme, istituzioni, società civile, associazioni. Tuttavia, attaccare il patrimonio culturale, seppure solo simbolicamente e, in questo caso, senza danni materiali è un messaggio sbagliato".

È questo il commento del sindaco Dario Nardella dopo il blitz dei cinque ’eco-vandali’. Il pensiero del primo cittadino, dopo l’esperienza di metà marzo a Palazzo Vecchio, non muta: "Natura e cultura sono due sorelle. Mettere in discussione una per proteggere l’altra è un messaggio che non porta consenso a questo tipo di campagne", aggiunge il sindaco. Per questo "rilancio l’appello ai dimostranti di Ultima generazione: mettete da parte queste forme di protesta e sicuramente ci saranno le condizioni per un dialogo costruttivo e per lavorare tutti insieme", ha concluso. Si fa sentire anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani: "Come si fa a manifestare delle ragioni danneggiando, imbrattando, considerando rifiuto la cosa più bella che abbiamo, il nostro patrimonio?", commenta.

Toni più forti quelli usati dal capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale della Toscana, Francesco Torselli, che attacca: "Questi inutili idioti vorrebbero denunciare il problema del cambiamento climatico deturpando i nostri monumenti. Ma che senso ha?". Zero tolleranza anche da parte del il capogruppo in Palazzo Vecchio e segretario provinciale della Lega, Federico Bussolin, e il commissario comunale Lega, Federico Bonriposi: "Ancora una volta questi ‘gretinì’ in cerca di visibilità attaccano le bellezze della nostra città. Una situazione che preoccupa perché questi ‘pazzì potrebbero ripetersi altrove in città senza sapere poi con quali gravi conseguenze".

Entrambi i partiti non si risparmiano una staffilata all’amministrazione comunale: "Siamo curiosi davanti al ripetersi di queste stupide ed inutili proteste di presunti ambientalisti - concludono i due leghisti - se ancora una volta l’assessore all’ambiente Giorgio, come affermò lo scorso 17 marzo, intenderà incontrare questi vandali. Certi delinquenti non meritano alcuna attenzione".