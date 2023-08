Firenze, multato l’autista che con la gru ha tranciato i cavi della tramvia

Firenze, 9 agosto 2023 - Un camion gru trancia di netto la linea di contatto della tramvia in viale Belfiore e si allontana.

È successo ieri mattina intorno alle 7.20. L’episodio, che ha causato una lunga interruzione del servizio e impegnato addetti di Gest e Polizia Municipale per diverse ora, ha un responsabile. Si tratta dell’autista di una ditta cittadina che è stato individuato grazie alle immagini registrate dalle telecamere.

Secondo la ricostruzione della Polizia Municipale, il mezzo ieri mattina è transitato in viale Belfiore verso viale Redi con il braccio gru non perfettamente riposizionato e che per questo ha agganciato i cavi della linea di contatto strappandoli.

Uno ha colpito un semaforo, l’altro è rimasto penzoloni nel tunnel di Palazzo Mazzoni. Gli agenti della Centrale Operativa e del Reparto Incidenti Stradali hanno quindi visionato le immagini vedendo in differita l’incidente. Grazie alla targa, sono quindi risaliti alla proprietà del mezzo e al conducente. Per lui sono scattate le sanzioni per danneggiamento di infrastruttura stradale e per fuga dopo incidente.