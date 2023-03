A Firenze torna l’ora della Terra: monumenti al buio per il clima

Palazzo Vecchio

Firenze, 24 marzo 2023 - Firenze si spegne per il clima. Domani, sabato 25 marzo, torna Earth Hour 2023, il più grande evento globale sul tema del contrasto al cambiamento climatico promosso dal WWF. A Firenze si spegneranno, dalle 20.30 alle 21.30, Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio e Torre di Arnolfo, la statua del David al Piazzale Michelangelo, il Duomo, Santa Croce e San Miniato. L'Eart Hour è nata nel 2007 ed è in continua crescita: nel 2022 ha coinvolto miliardi di persone in oltre 190 Paesi in tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di migliaia di monumenti, edifici, piazze e strade.

“La Terra ci sta dicendo che non c’è più tempo – ha affermato l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio - e che siccità, fenomeni atmosferici estremi, cambiamenti di temperature saranno la nostra normalità e non più un’eccezione. Come ricordato dal sindaco Dario Nardella solo pochi giorni fa in consiglio comunale Firenze è in prima linea per la lotta al cambiamento climatico e per il risparmio energetico con progetti concreti come la realizzazione delle tramvie che hanno abbattuto l’inquinamento atmosferico, l’impegno sullo sharing, la riduzione progressiva delle perdite della rete idrica, gli interventi di forestazione urbana e le nuove modalità di raccolta di rifiuti.

A queste azioni pratiche accompagniamo un’azione di sensibilizzazione: spegnendo domani sera i nostri principali monumenti vogliamo portare questo tema ancora di più all’attenzione dei cittadini per combattere tutti insieme una delle principali cause di morte di questo tempo e per collaborare a una transizione ecologica giusta, possibile e necessaria”.