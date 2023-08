Firenze, misure di prevenzione per i 9 denunciati dello sgombero

Firenze, 18 agosto 2023 - Cinque fogli di via da Firenze e quattro avvisi orali sono le misure di prevenzione prese dal questore Maurizio Auriemma contro i nove antagonisti denunciati il 17 agosto per l'occupazione abusiva dello stabile sgomberato dalle forze dell'ordine in via Ponte di Mezzo 27.

12 foto (Foto Marco Mori / New Press Photo)

Le misure riguardano sei uomini e tre donne, tra i 22 e i 30 anni di età, italiani e stranieri. Per cinque di loro, residenti fuori Firenze, è scattato il foglio di via obbligatorio nei loro comuni di residenza - che sono in Toscana -, con divieto di rimettere piede nel capoluogo di regione da 1 a 3 anni, secondo i singoli provvedimenti. Per gli altri quattro il questore ha invece emesso l'avviso orale, una misura di valenza amministrativa con cui l'autorità di pubblica sicurezza invita il destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, a rispettare la legge.