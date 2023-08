Firenze, Missione impossibile per chi non sta al passo del carovita

Ilaria

Ulivelli

Il difficile (per tutti) mestiere di vivere si trasforma in una missione impossibile quando gli stipendi non stanno al passo del carovita e quando per garantirsi un tetto c’è da privarsi del necessario. Emblematico il caso della mamma divorziata con due figli, un cane e un gatto: per trovare casa in affitto non le basta un lavoro da 1.700 euro al mese. I proprietari non si sentono garantiti o non vogliono gli animali o... l’elenco dei dinieghi è lungo. La verità è che in questa città dove le locazioni brevi sono un business (o per qualcuno sopravvivenza) non c’è più posto per questa mamma e per tantissimi altri, single o coppie. Più che da riflettere c’è da agire.