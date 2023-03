Firenze missione 2024 Verde, scuola, tram e aeroporto Pronti 2,6 miliardi da spendere

di Olga Mugnaini Quindici mesi per quindici risultati da portare a termine. E poi un plafond da due miliardi e 600 milioni, per lasciare un segno concreto nei due mandati da sindaco, pari a dieci anni di governo della città. Dario Nardella ha iniziato il conto alla rovescia della sua seconda e ultima legislatura, tornando là dove tutto era iniziato, l’abbazia di San Miniato a Monte, dove convocò la sua prima riunione di giunta nove anni fa. Un appuntamento che arriva all’indomani di trambusti e scossoni, alcuni dolorosi quale il “licenziamento“ dell’assessora all’urbanistica Cecilia Del Re, e altri positivi, almeno per simpatia e glamour mediatico, come il placcaggio dell’imbrattatore di Palazzo Vecchio. "E’ un segno di continuità con l’inizio di quella bellissima avventura. Siamo qui per ritrovare tranquillità e concentrazione", afferma sorridendo Nardella davanti al panorama di Firenze, ospite dell’abate Bernardo Gianni, negli stessi luoghi in cui amava ritirarsi Giorgio La Pira, il sindaco-santo a cui, per un motivo o per l’altro, tutti gli inquilini della Sala di Clemente VII, hanno sentito il bisogno di ispirarsi. Ed eccoli i “top fifteen“, calendarizzati ieri mattina dalla giunta nella Sala del Capitolo di San Miniato, chiamando a raccolta non solo gli assessori e le assessore, ma anche...