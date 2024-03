Firenze, minorenne fermato dalla Polfer con una pistola in tasca

Firenze, 15 marzo 2024 – In tasca aveva qualche grammo di marijuana e l'intero bottino di una truffa ad anziani, ma soprattutto una pistola. Il colpevole è un ragazzo di 17 anni di origine campana, fermato nei giorni scorsi al binario 12 della stazione di Santa Maria Novella a Firenze.

L’operazione è stata condotta dalla polizia ferroviaria nell’ambito del progetto Strade Sicure. Gli agenti sono stati attirati da un giovane le cui descrizioni corrispondevano a quelle di un presunto autore di un colpo ad un'anziana, messo a segno in giornata in Liguria, con la cosiddetta ''truffa del falso avvocato o carabiniere''. I poliziotti si sono subito accorti che il ragazzo fermato aveva un rigonfiamento sospetto nella tasca del giubbino dalla quale, durante le verifiche del caso, è saltata fuori una pistola automatica Beretta con un proiettile nel caricatore. L'arma è subito risultata provento di un furto denunciato anni fa.

La Polfer ha poi scoperto che oltre a questo, il giovane aveva addosso alcuni grammi di marijuana e, ben nascosto sotto la biancheria intima, anche un centinaio di grammi di gioielli. Quest'ultimi erano avvolti in una busta riportante la dicitura di una gioielleria della provincia di Genova.

Il giovane, privo di documenti e al momento identificato per un 17enne di origine campana, è finito in manette in merito al porto illegale della pistola rubata, ma dovrà rispondere anche dell'accusa di truffa aggravata per il quale è al momento indagato.