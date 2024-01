Firenze, è sceso l’uomo che minacciava di buttarsi dall’ultimo piano di un hotel in pieno centro

Firenze, 17 gennaio 2024 – Dalle 5 di stamani, 17 gennaio, per quasi cinque ore, un uomo è stato affacciato sul davanzale di una finestra al terzo piano dell'hotel Blue Garden (lato via La Marmora) minacciando di buttarsi di sotto. Dopo alcune ore l’uomo, già conosciuto per aver fatto gesti inconsulti in passato, ha deciso di scendere. Sul posto i carabinieri del comando Provinciale con il negoziatore, vigili del fuoco e 118.

Notizia in aggiornamento